В Киеве и области сократили комендантский час. Теперь он будет с 22:00 до 05:00

В Киеве и Киевской области сократили комендантский час, сообщает в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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С 17 апреля комендантский час будет длиться с 22:00 до 05:00. До сегодняшнего дня он начинался на час раньше и заканчивался на час позже.

Кличко призвал соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Марк Сировой

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