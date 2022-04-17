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В Киеве и области сократили комендантский час. Теперь он будет с 22:00 до 05:00

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 10:36
В Киеве и области сократили комендантский час. Теперь он будет с 22:00 до 05:00 - Фото
Панорама Киева (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В Киеве и Киевской области сократили комендантский час, сообщает в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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С 17 апреля комендантский час будет длиться с 22:00 до 05:00. До сегодняшнего дня он начинался на час раньше и заканчивался на час позже.

Кличко призвал соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Марк Сировой
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киев комендантский час
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