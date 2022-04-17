В Киеве и области сократили комендантский час. Теперь он будет с 22:00 до 05:00
17.04.2022, 10:36
Панорама Киева (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
В Киеве и Киевской области сократили комендантский час, сообщает в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
С 17 апреля комендантский час будет длиться с 22:00 до 05:00. До сегодняшнего дня он начинался на час раньше и заканчивался на час позже.
Кличко призвал соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии