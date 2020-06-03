В Киеве из-за дождей стал чище воздух

По сравнению с предыдущей неделей, воздух в Киеве стал чище, чему способствовали погодные условия - частые дожди, порывистый ветер. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.
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"В целом, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города среднесуточное содержание загрязняющих примесей несколько снизилось, чему способствовали погодные условия (частые дожди, порывистый ветер). Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха" , - говорится в сообщении.
По данным наблюдений, с 26 мая до 1 июня 2020 года в воздухе столицы отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:
- взвешенных веществ (пыли) - в 1,2-1,4 раза на проспекте Победы (возле метро Святошин) и Бессарабской площади;
- диоксида серы - в 1,1-1,3 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Александра Довженко;
- диоксида азота - в 4,3 раза на улице Каунасской; в 3,2-3,9 раза - на улице Семена Скляренко, Бессарабской площади, проспектах Оболонском и Победы, улице Инженера Бородина; в 2,1-2,8 - раза - на других постах города, за исключением проспекта Науки, 37 (у метеоплощадки обсерватории), где превышений не выявлено;
- формальдегида - в 2,7 раза - на улице Семена Скляренко; в 1,4-2,0 раза - на других постах города, за исключением проспекта Науки, где превышений не наблюдалось.