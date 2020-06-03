В Киеве из-за дождей стал чище воздух

Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

По сравнению с предыдущей неделей, воздух в Киеве стал чище, чему способствовали погодные условия - частые дожди, порывистый ветер. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

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"В целом, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города среднесуточное содержание загрязняющих примесей несколько снизилось, чему способствовали погодные условия (частые дожди, порывистый ветер). Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха" , - говорится в сообщении.

По данным наблюдений, с 26 мая до 1 июня 2020 года в воздухе столицы отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

- взвешенных веществ (пыли) - в 1,2-1,4 раза на проспекте Победы (возле метро Святошин) и Бессарабской площади;

- диоксида серы - в 1,1-1,3 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Александра Довженко;

- диоксида азота - в 4,3 раза на улице Каунасской; в 3,2-3,9 раза - на улице Семена Скляренко, Бессарабской площади, проспектах Оболонском и Победы, улице Инженера Бородина; в 2,1-2,8 - раза - на других постах города, за исключением проспекта Науки, 37 (у метеоплощадки обсерватории), где превышений не выявлено;

- формальдегида - в 2,7 раза - на улице Семена Скляренко; в 1,4-2,0 раза - на других постах города, за исключением проспекта Науки, где превышений не наблюдалось.

14 октября 2019 года в Киеве начало ухудшаться качество воздуха. В этот день пришло потепление - и увеличились перепады суточных температур.

23 октября сообщалось, что уровень загрязненности воздуха на проспекте Науки в Киеве выше, чем средние показатели загрязненности воздуха в Пекине.

18 января 2020 года киевлян просили меньше пользоваться авто из-за загрязнения воздуха.