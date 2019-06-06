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06.06.2019, 08:14

В Киеве из-за псевдоминирования пострадали онкобольные пациенты

В Киеве из-за псевдоминирования пострадали онкобольные пациенты - Фото
Минирование в центре столицы (иллюстративное фото - Нацполиция Киева)

В Киевском Институте рака из-за ложного сообщения о минировании транспортабельных пациентов эвакуировали, а нетранспортабельные остались в здании

В Киевском Институте рака из-за ложного сообщения о минировании здания сорвались около 30% операций, а также были отменены курсы химио- и лучевой терапии для пациентов с онкозаболеваниями. Об этом 5 июня сообщил главврач и онкохирург Андрей Безносенко, передает Укринформ.

"Мы утром получили анонимную информацию о минировании в связи с обстрелом "украинскими нацистами Донецка". Насколько я знаю, такую ​​же информацию получил Охматдет и еще пару медицинских учреждений Киева. Транспортабельных пациентов эвакуировали. Нетранспортабельные и тяжело больные остались с медперсоналом в больнице", - заявил он.

По словам Безносенко, на следующий день врачи Института рака решили работать до ночи без дополнительной оплаты, чтобы все операции были выполнены.

4 июня гибридная армия РФ обстреляла мечеть в оккупированном Донецке и обвинила в этом ВСУ, сообщил пресс-центр штаба ООС. Согласно данным ОБСЕ, обстрелов со стороны Донецка не было и, соответственно, украинская армия ответный огонь не открывала. 

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Теги: Институт рака, минирование, рак, онкология
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