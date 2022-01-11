В Киеве избили и ограбили журналиста Андрея Куликова. Злоумышленников задержали

В Киеве на проспекте Победы двое мужчин ограбили и избили киевлянина, сообщает пресс-служба полиции города. Позже оказалось, что потерпевший – украинский журналист, ведущий программы Свобода слова на ICTV Андрей Куликов.

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В комментарии LIGA.net Куликов сообщил, что не связывает нападение со своей журналистской деятельностью.

"Инцидент произошел в пятницу, 7 января. После нападения казалось, что причинили вред сильно, сейчас прошло несколько дней, и по видимым признакам есть только припухлость на виске и огромный живописный синяк под левым глазом", – сказал он.

Сотрудники полиции сообщают, что двое мужчин подошли к журналисту и попросили сигарету. Затем они его избили, отобрали 3000 гривень, банковскую карту и мобильный телефон.

Мужчин нашли через несколько часов в одном из хостелов столицы и задержали, пишут в пресс-службе полиции. Один из них был ранее судим за ограбление, кражи и незаконное обращение наркотиков, а второго сейчас обвиняют в краже.

Им сообщили о подозрении в грабеже, сопряженном с насилием, которое неопасно для жизни или здоровья потерпевшего. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Полиция проверяет причастность еще двух человек к ограблению.

В декабре 2021 года в Ужгороде неизвестные подожгли два автомобиля журналиста. Потерпевший связал поджог со своей профессиональной деятельностью.

Корреспондент УНИАН в Москве Цымбалюк в январе 2022-го уехал из России из-за угрозы его личной безопасности.

Марина Тищенко

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