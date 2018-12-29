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29.12.2018, 17:27

В Киеве женщину, утопившую своих детей, признали невменяемой

В Киеве женщину, утопившую своих детей, признали невменяемой - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Психиатры рекомендовали применить к подозреваемой принудительное лечение

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Женщина, которая утопила двух своих детей в Киеве в октябре этого года, в результате психиатрической экспертизы признана невменяемой. Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она рассказала, что в отношении женщины был проведен ряд экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая.

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"В них врачи отмечают, что в момент совершения преступления подозреваемая находилась в состоянии невменяемости вследствие психического заболевания и не могла осознавать свои действия или управлять ими", - сказала она.

Представитель прокуратуры отметила, что психиатры рекомендовали применить к подозреваемой принудительное лечение. Сейчас женщина находится в медицинском учреждении закрытого режима.

Расследование продолжается.

22 декабря в Днепропетровской области во время нападения неизвестные злоумышленники убили мужчину, завладели деньгами и имуществом семьи местных жителей.

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Теги: полиция, киев, дети, убийство, психиатрия
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