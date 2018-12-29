В Киеве женщину, утопившую своих детей, признали невменяемой

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Женщина, которая утопила двух своих детей в Киеве в октябре этого года, в результате психиатрической экспертизы признана невменяемой. Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она рассказала, что в отношении женщины был проведен ряд экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая.

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"В них врачи отмечают, что в момент совершения преступления подозреваемая находилась в состоянии невменяемости вследствие психического заболевания и не могла осознавать свои действия или управлять ими", - сказала она.

Представитель прокуратуры отметила, что психиатры рекомендовали применить к подозреваемой принудительное лечение. Сейчас женщина находится в медицинском учреждении закрытого режима.

Расследование продолжается.

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