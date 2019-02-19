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19.02.2019, 16:56

В Киеве могут появиться улицы Окуевой и Дудаева

В Киеве могут появиться улицы Окуевой и Дудаева - Фото
Амина Окуева

Предложение должно еще пройти две комиссии и голосовлание в Киевсовете

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Комиссия по наименованиям при КГГА утвердила результаты общественных обсуждений, согласно которым в Киеве должны появиться улицы имени Амины Окуевой и Джохара Дудаева. Об этом в Facebook сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов.

Согласно проекту решения, именем Окуевой хотят назвать улицу Проектную в Шевченковском районе, а именем Дудаева – улицу Искровскую в Соломенском районе.

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Далее документ должен пройти комиссию по самоуправлению и комиссию по вопросам культуры. Затем проект решения будет вынесен на голосование на пленарном заседании Киевсовета.

В январе мэр столицы Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому в Киеве переименование улиц теперь будет невозможным без проведения консультаций с людьми, которые там проживают.

30 октября 2017 года в Киевской области была убита бывший боец добровольческого батальона Киев-2 Амина Окуева. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха.

Джохар Дудаев - чеченский военный, государственный и политический деятель, лидер чеченского освободительного движения в 1990-х годах, первый президент Чеченской Республики Ичкерия. Был убит в 1996 году сотрудниками Федеральной службы контрразведки России.

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Теги: Амина Окуева, переименование, КГГА, улица, Джохар Дудаев
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