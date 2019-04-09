В Киеве мужчину задержали за развратные действия против детей

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

В Киеве, на Оболони местные жители задержали мужчину, который подозревается в совершении "развратных действий сексуального характера" в отношении двух малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным правоохранителей, 7 апреля, около 18:00 молодой человек отдыхал в одном из кафе у озера в Оболонском районе.

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"Увидев двух детей, играющих рядом с кафе, с целью удовлетворения своей половой страсти мужчина подошел к ним и совершил развратные действия сексуального характера", - сказано в сообщении.

Эти действия заметили взрослые, которые и задержали мужчину на месте совершения преступления, вызвав полицию, сообщили в прокуратуре.

30-летнему уроженцу Черниговской области сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 (Умышленные действия, выразившиеся в совершении развратных действий в отношении малолетних) УК.

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения.

За совершенное мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

7 апреля в электричке "Киев-Гребенка" мужчина совершил "домогательства сексуального характера" в отношении 14-летней девочки.