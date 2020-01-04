В Киеве на арендованной квартире нашли тела двух девушек

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве, на улице Кирилловской, в арендованной квартире обнаружены тела двух местных жительниц 2000 и 2003 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Там рассказали, что сообщение о трупах поступило от собственницы квартиры, которая сдавала ее в аренду на праздники.

Личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения.

Окончательная причина смерти пока неизвестна, тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Однако полиция в своем сообщении называет инцидент «двойным убийством». Именно по статье ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) открыто уголовное производство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

По данным Информатора, хозяйка квартиры пришла принимать жилье у арендаторов — парня и девушки, которые сняли квартиру на новогодние праздники, - и обнаружила в шкафу на балконе два женских трупа. При этом одно из тел якобы было связано скотчем. Также, по информации издания, на телах обнаружены признаки насильственной смерти.