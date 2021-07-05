В Киеве на Берестейской кусок арматуры отвалился от путепровода и попал в авто: видео
В Киеве, на путепроводе возле станции метро "Берестейская" осыпались защитный слой бетона и часть перильных ограждений. Об этом сообщает КГГА.
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Киев оперативный уточняет, что упавшие обломки разбили лобовое стекло проезжавшего под путепроводом автомобиля ГАЗель. Пострадавших нет.
В КГГА сообщили, что специалисты КП Киевавтодормост начали обследование конструкций путепровода. В ближайшее время на сооружении выполнят первоочередные противоаварийные работы.
"По предварительной информации, произошло осыпание защитного слоя бетона и частей перильного ограждения", – сказано в сообщении.
В мэрии говорят, что в дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция путепровода. В рамках работ планируется заменить пролетное строение и убрать колонны, установленные на проезжей части проспекта.
Благодаря реконструкции ликвидируют сужение, через которое случаются заторы, уточнили в КГГА.
1 июля под путепроводом у станции метро Берестейская произошло ДТП: перевернулась фура с газоблоками. Движение было частично ограничено.
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