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В Киеве на Берестейской кусок арматуры отвалился от путепровода и попал в авто: видео

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 17:26
В Киеве на Берестейской кусок арматуры отвалился от путепровода и попал в авто: видео - Фото
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве, на путепроводе возле станции метро "Берестейская" осыпались защитный слой бетона и часть перильных ограждений. Об этом сообщает КГГА.

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Киев оперативный уточняет, что упавшие обломки разбили лобовое стекло проезжавшего под путепроводом автомобиля ГАЗель. Пострадавших нет.

В КГГА сообщили, что специалисты КП Киевавтодормост начали обследование конструкций путепровода. В ближайшее время на сооружении выполнят первоочередные противоаварийные работы.

"По предварительной информации, произошло осыпание защитного слоя бетона и частей перильного ограждения", – сказано в сообщении.

В мэрии говорят, что в дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция путепровода. В рамках работ планируется заменить пролетное строение и убрать колонны, установленные на проезжей части проспекта.

Благодаря реконструкции ликвидируют сужение, через которое случаются заторы, уточнили в КГГА.

1 июля под путепроводом у станции метро Берестейская произошло ДТП: перевернулась фура с газоблоками. Движение было частично ограничено. 

Вадим Ребрина
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киев путепровод берестейская
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