В Киеве на проспекте Победы произошло ДТП под путепроводом у станции метро Берестейская: перевернулась фура с газоблоками. Движение частично ограничено, сообщает Киевская горгосадминистрация в Telegram.

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Как сообщается, в ДТП пострадали два человека, они госпитализированы с незначительными травмами. На месте ДТП работают экстренные службы, путепровод не поврежден, сейчас разбирают газоблоки и убирают поврежденный грузовик.

Движение частично восстановлено по двум полосам в направлении станции метро Святошин от станции метро Берестейская.

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В начале июня полиция назвала 10 мест Киева, где чаще всего случаются ДТП, и загрузила эти данные в навигатор.

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Марк Сировой

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