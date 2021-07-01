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В Киеве перевернулась фура с газоблоками. Движение по проспекту Победы ограничено – видео видео

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01.07.2021, 11:44
ДТП в Киеве с фурой на проспекте Победы (фото - КМДА)
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В Киеве на проспекте Победы произошло ДТП под путепроводом у станции метро Берестейская: перевернулась фура с газоблоками. Движение частично ограничено, сообщает Киевская горгосадминистрация в Telegram.

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Как сообщается, в ДТП пострадали два человека, они госпитализированы с незначительными травмами. На месте ДТП работают экстренные службы, путепровод не поврежден, сейчас разбирают газоблоки и убирают поврежденный грузовик.

Движение частично восстановлено по двум полосам в направлении станции метро Святошин от станции метро Берестейская.

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Марк Сировой
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дтп киев авария грузовик фура проспект Победы
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