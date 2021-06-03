Полиция назвала 10 мест Киева, где чаще всего случаются ДТП. Данные уже в навигаторе

Патрульная полиция назвала 10 мест в Киеве, где чаще всего происходят ДТП, и загрузила эти данные в навигатор Waze. Об этом сообщил в Facebook замглавы столичного департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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По его словам, полиция выбрала такие участки с рекордным количеством ДТП в Киеве:

- площадь Победы, 1;

- проспект Академика Глушкова, 13-Б;

- проспект Бажана, 19;

- проспект Степана Бандеры, 6;

- проспект Степана Бандеры, 36;

- Дарницкая площадь, 1;

- проспект Романа Шухевича, 16;

- улица Берковецкая, 6;

- проспект Победы, 123;

- проспект Леся Курбаса, 19-А.

Все они нанесены на карту навигатора Waze, отмечает полицейский. Водителям, которые будут проезжать участок, будут приходить подобные сообщения: "За год здесь произошло 50 ДТП. Перестраивайтесь осторожно, чтобы не было 51-го".

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В полиции рассчитывают за месяц охватить 500 000 пользователей навигатора. Если это уменьшит аварийность на участках хотя бы на 10-15%, то полиция расширит такую практику и на другие города Украины, пишет Билошицкий.

В конце марта сообщалось, что в Киеве на 17 улицах не снимут ограничения скорости до 50 км/ч.

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Марк Сировой

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