Сегодня на Владимирском спуске в Киеве водитель автомобиля Renault не поставила свой автомобиль на ручной тормоз – машина самовольно уехала с места парковки и спровоцировала ДТП с автомобилем Mitsubishi. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

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После этого ДТП водитель Mitsubishi наехала на другие авто – Hyundai и Mercedes.

В полиции отмечают, что свои действия женщина объяснила тем, что после первой аварии она "была сильно взволнована". Само происшествие правоохранители назвали "необычными автоприключениями".

По итогу инцидентов никто не пострадал.

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Станислав Стороженко

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