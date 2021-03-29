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В Киеве на Владимирском спуске произошло два необычных ДТП подряд – видео видео

29.03.2021, 16:27
Скриншот из видео
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Сегодня на Владимирском спуске в Киеве водитель автомобиля Renault не поставила свой автомобиль на ручной тормоз – машина самовольно уехала с места парковки и спровоцировала ДТП с автомобилем Mitsubishi. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева. 

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После этого ДТП водитель Mitsubishi наехала на другие авто – Hyundai и Mercedes.

В полиции отмечают, что свои действия женщина объяснила тем, что после первой аварии она "была сильно взволнована". Само происшествие правоохранители назвали "необычными автоприключениями". 

По итогу инцидентов никто не пострадал. 

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Станислав Стороженко
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дтп киев авария патрульная полиция Mitsubishi
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