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В ДТП погибла съемочная группа телеканала НТН

13.05.2021, 17:06
В ДТП погибла съемочная группа телеканала НТН - Фото
Фото: Нацполиция

В Полтавской области в автомобильной аварии погибли журналист и оператор программы "Свідок", которая выходит на телеканале НТН. Об этом сообщается в Facebook телеканала.

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"Команда "Свідка" и телеканал НТН понесли невосполнимую утрату. Сегодня в ужасной аварии погибли двое наших коллег – журналист и оператор программы "Свідок" – Владимир Непейпиво и Константин Худолей", – говорится в сообщении.

По данным канала, возле села Гаевого Полтавской области автомобиль журналистов столкнулся с грузовиком.

"Удар был такой силы, что выжить у Вовы и Кости шансов просто не было – оба погибли мгновенно", – сообщили коллеги погибших.

Журналисты, по словам коллег, ехали за комментарием в правоохранительные органы.

Непейпиво сотрудничал с НТН с первых выпусков программы "Свідок". С 2018 года он работал собственным корреспондентом телеканала в Полтавской области. Худолей присоединился к команде три года назад.

В полиции сообщили, что по факту ДТП открыто уголовное дело.

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Вадим Ребрина
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дтп журналисты нтн
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