В Киеве на бульваре Дружбы народов прорыв теплотрассы, образовалась пробка – видео

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В Киеве на бульваре Дружбы народа произошел прорыв теплотрассы, движение автотранспорта затруднено. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Сотрудники службы к ликвидации последствий не привлекаются.

Корреспондент агентства пытался выяснить детали ситуации в Киевтеплоэнерго, но телефон пресс-службы не отвечает. Телефон пресс-службы столичной патрульной полиции на сайте полиции не указан.

В соцсетях пишут, что на дороге образовалась пробка.

ДОПОЛНЕНО В 10:13. В КГГА сообщили, что Киевтеплоэнерго локализовало повреждение теплосети на бульваре Николая Михновского (бывший Дружбы народов). Начата подготовка к ремонтным работам. Завершить их планируют в течение суток.

"Сегодня в 08:40 на бульваре Николая Михновского, 24/2, произошло эксплуатационное повреждение магистрального трубопровода с утечкой теплоносителя наружу. Горячая вода попала на проезжую часть. Поврежденный трубопровод диаметром 700 мм был введен в эксплуатацию в 1961 году", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина

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