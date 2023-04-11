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В Киеве на Крещатике пожар в корпусе университета имени Карпенко-Карого

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 10:33
В Киеве на Крещатике пожар в корпусе университета имени Карпенко-Карого - Фото
Фото - wikipedia.org

В Киеве на Крещатике вспыхнул пожар в четырехэтажном учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, горит помещение на третьем этаже.

В 10:15 Кличко сообщил, что пожар локализован на площади 10 кв. м.

Спасательные подразделения продолжают работать над ликвидацией возгорания.

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Вадим Ребрина
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