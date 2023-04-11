В Киеве на Крещатике пожар в корпусе университета имени Карпенко-Карого
11.04.2023, 10:33
Фото - wikipedia.org
В Киеве на Крещатике вспыхнул пожар в четырехэтажном учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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По его словам, горит помещение на третьем этаже.
В 10:15 Кличко сообщил, что пожар локализован на площади 10 кв. м.
Спасательные подразделения продолжают работать над ликвидацией возгорания.
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