В Киеве на Крещатике пожар в корпусе университета имени Карпенко-Карого

В Киеве на Крещатике вспыхнул пожар в четырехэтажном учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, горит помещение на третьем этаже.

В 10:15 Кличко сообщил, что пожар локализован на площади 10 кв. м.

Спасательные подразделения продолжают работать над ликвидацией возгорания.

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Вадим Ребрина

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