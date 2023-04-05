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В Москве пожар в здании Минобороны России – видео

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 20:01
В Москве пожар в здании Минобороны России – видео - Фото
Скриншот

Вечером 5 марта в Москве произошел пожар в одном из зданий военного ведомства страны-агрессора. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС, также в сети появилось видео.

Пропагандистам сообщили в экстренных службах, что пожар произошел на улице Знаменка в центре Москвы. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.

"По улице Знаменка, 19 в одном из зданий на территории Минобороны начался пожар. Интенсивное горение наблюдается из окна на третьем этаже", – сказал собеседник пропагандистов.

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Оксана Житнюк
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Москва пожар война минобороны рф
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