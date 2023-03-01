В Москве заметили радиолокационную станцию у метро. Ее обычно ставят вместе с ПВО – видео

В Москве заметили радиолокационную станцию разведки и целеуказания, рядом с которой обычно устанавливается система противовоздушной обороны. Видео опубликовал российский Telegram-канал "Сирена".

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Авторы видео утверждают, что радиолокационная станция П-18-2 "Прима" появилась рядом с метро "Саларьево". Неизвестно, когда именно там появилась "Прима".

Рядом с такой РЛС должны работать комплексы ПВО ближнего и среднего радиуса действия.

В январе в соцсетях появились фото и видео самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", установленных в Москве, в том числе на крыше военного ведомства Сергея Шойгу.

Telegram-канал "Сирена" насчитал семь подобных площадок, в том числе рядом с резиденцией российского диктатора Владимира Путина. Восьмую систему ПВО устанавливали напротив "Лужников" перед пропагандистским концертом 22 февраля.

28 февраля в РФ опубликовали фото результатов взрыва с последующим пожаром на нефтебазе Роснефти в Туапсе, которую якобы атаковали беспилотники.

Также 28 февраля в нескольких регионах РФ на разных радиостанциях и телеканалах прозвучало объявление о воздушной тревоге. В МЧС РФ заявили о взломе серверов. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге временно не принимал самолеты из-за неизвестного воздушного объекта.

Сообщалось также о падении беспилотника в Коломенском районе Подмосковья рядом с объектом, принадлежащим Газпрому.

В Ейске в районе аэродрома был слышен взрыв и виден пожар.

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Оксана Житнюк

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