Появились фото разрушений на нефтебазе в Туапсе, которую атаковали беспилотники
28.02.2023, 14:53
Фото: Мой Туапсе / T.me
Российские СМИ опубликовали фото результатов взрыва с последующим пожаром на нефтебазе Роснефти в Туапсе. Сайту 93.ru источник в правоохранительных органах подтвердил, что нефтебазу атаковали беспилотники.
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Власти Туапсе сообщили, что загорелось хозяйственное строение на территории нефтебазы. Огонь потушили, никто не пострадал.
РосСМИ пишут, что нефтяные резервуары не пострадали, разлива нефти нет.
- Также сегодня в нескольких российских регионах на разных радиостанциях и телеканалах прозвучало объявление о воздушной тревоге. В МЧС РФ заявили о взломе серверов. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге временно не принимал самолеты из-за неизвестного воздушного объекта.
- Кроме того, российские СМИ сообщили о падении беспилотника в Коломенском районе Подмосковья рядом с объектом, принадлежащим Газпрому.
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