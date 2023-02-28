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Появились фото разрушений на нефтебазе в Туапсе, которую атаковали беспилотники

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 14:53
Появились фото разрушений на нефтебазе в Туапсе, которую атаковали беспилотники - Фото
Фото: Мой Туапсе / T.me

Российские СМИ опубликовали фото результатов взрыва с последующим пожаром на нефтебазе Роснефти в Туапсе. Сайту 93.ru источник в правоохранительных органах подтвердил, что нефтебазу атаковали беспилотники.

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Власти Туапсе сообщили, что загорелось хозяйственное строение на территории нефтебазы. Огонь потушили, никто не пострадал.

РосСМИ пишут, что нефтяные резервуары не пострадали, разлива нефти нет.

Появились фото разрушений на нефтебазе в Туапсе, которую атаковали беспилотники

Появились фото разрушений на нефтебазе в Туапсе, которую атаковали беспилотники

Появились фото разрушений на нефтебазе в Туапсе, которую атаковали беспилотники

Появились фото разрушений на нефтебазе в Туапсе, которую атаковали беспилотники
  • Также сегодня в нескольких российских регионах на разных радиостанциях и телеканалах прозвучало объявление о воздушной тревоге. В МЧС РФ заявили о взломе серверов. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге временно не принимал самолеты из-за неизвестного воздушного объекта. 
  • Кроме того, российские СМИ сообщили о падении беспилотника в Коломенском районе Подмосковья рядом с объектом, принадлежащим Газпрому.
Вадим Ребрина
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Роснефть пожар дрон беспилотник нефтебаза
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