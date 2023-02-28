Взрыв в РФ в Ейске в районе аэродрома, администрация говорит об "учениях" – видео, фото

В российском Ейске в районе аэродрома слышен взрыв и виден пожар, пишет местный Telegram-канал. В местной администрации утверждают, что это "учения".

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Telegram-канал "Новости Ейск" сначала опубликовал сообщение "бахнуло два раза и дым какой-то на улице", а затем "в районе аэропорта какой-то дым". Сообщения сопровождаются ночными фотографиями плохого качества.

Канал также опубликовал снятое читателем видео, на котором слышны звуки сирен скорой помощи или полиции.

В одной из следующих публикаций канал воспроизвел сообщение представителя районной администрации, который пишет, что "на территории Ейского района проводятся военно-тактические учения".

28 февраля в РФ опубликовали фото результатов взрыва с последующим пожаром на нефтебазе Роснефти в Туапсе, которую якобы атаковали беспилотники.

Также 28 февраля в нескольких регионах РФ на разных радиостанциях и телеканалах прозвучало объявление о воздушной тревоге. В МЧС РФ заявили о взломе серверов. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге временно не принимал самолеты из-за неизвестного воздушного объекта.

Кроме того, российские СМИ сообщили о падении беспилотника в Коломенском районе Подмосковья рядом с объектом, принадлежащим Газпрому.

Сергій Бережний

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