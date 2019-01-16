В Киеве на Крещатике горит здание: фото, видео

В Киеве, на Крещатике горит нежилое здание по улице Грушевского, 4Б. Об этом сообщает Киев оперативный.
На месте работают спасатели ГСЧС.
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что горит крыша 3-этажного отселенного здания по адресу Крещатик 1/2.
Площадь пожара составляет около 400 к. м.
Существует угроза распространения огня на рядом расположенный 5-этажный дом.
Сейчас на месте работает около 16 единиц пожарно-спасательной техники и ориентировочно 70 человек личного состава.
Позже спасатели сообщили, что в 16:46 пожар на площади 700 кв м локализован.