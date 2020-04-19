В Киеве на Певческом поле расцвели тюльпаны. Ими можно любоваться онлайн: фото

Выставка тюльпанов на Певческом поле (Фото: facebook.com/spivochepole)

Юбилейная 10-я выставка тюльпанов должна была открыться в Киеве на Певческом поле 17 апреля. В октябре было высажено более 500 000 луковиц, среди которых: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, мускари и многие другие. Об этом сообщает в Facebook Нове Співоче поле.

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Отмечается, что в условиях карантина мероприятие пришлось отменить, но организаторы решили "подарить людям этот праздник онлайн".

Сообщается, что цветущие тюльпаны и другие весенние цветов можно будет увидеть, не выходя из дома – в видео и фото обзорах на официальной странице Нове Співоче поле в Facebook или Instagram.

Организаторы уточняют, что тюльпаны цветут три недели.

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