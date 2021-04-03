UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве после взрыва обрушилось двухэтажное здание: под завалами могут быть люди

03.04.2021, 20:13
В Киеве после взрыва обрушилось двухэтажное здание: под завалами могут быть люди - Фото
Фото: ГСЧС

Столичные спасатели проводят разбор конструкций двухэтажного здания на частной территории, которое обвалилось после прогремевшего там взрыва. Под завалами могут быть люди, сообщили в столичном управлении ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инцидент произошел на ул.Карла Маркса, в Соломенском районе.

По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем гараже. В результате взрыва гараж уничтожен полностью. Также частично повреждены соседний жилой дом и летняя кухня.

"… Вероятно под завалами есть люди", – сообщили в ГСЧС.

Вместе с тем, по информации владелицы гаража, в обрушившемся помещении никого не было.

И все же спасатели решили провести разбор крупногабаритных строительных конструкций, чтобы удостовериться, что под завалами нет пострадавших.

Читайте также: На заводе в Харькове произошел взрыв: разрушено здание, есть погибший – фото, видео

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрыв киев ГСЧС
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 