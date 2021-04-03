В Киеве после взрыва обрушилось двухэтажное здание: под завалами могут быть люди

Столичные спасатели проводят разбор конструкций двухэтажного здания на частной территории, которое обвалилось после прогремевшего там взрыва. Под завалами могут быть люди, сообщили в столичном управлении ГСЧС.

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Инцидент произошел на ул.Карла Маркса, в Соломенском районе.

По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем гараже. В результате взрыва гараж уничтожен полностью. Также частично повреждены соседний жилой дом и летняя кухня.

"… Вероятно под завалами есть люди", – сообщили в ГСЧС.

Вместе с тем, по информации владелицы гаража, в обрушившемся помещении никого не было.

И все же спасатели решили провести разбор крупногабаритных строительных конструкций, чтобы удостовериться, что под завалами нет пострадавших.

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Вадим Ребрина

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