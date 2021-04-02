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На заводе в Харькове произошел взрыв: разрушено здание, есть погибший – фото, видео видео

02.04.2021, 11:24
Взрыв на предприятии в Харькове (фото - пресс-центр ГСЧС в Харьковской области)
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В Харькове произошел взрыв на предприятии по переработке семян подсолнуха в масло: разрушено здание, погиб человек. Об этом сообщает пресс-центр областного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщается, взрыв произошел на улице Новомосковской, 8а, что в Новобаварском районе города. Сообщение о ЧП поступило 2 апреля в 04:08.

По данным ГСЧС, в металлическом ангаре взорвался резервуар. В результате взрыва здание было разрушено, обломки и остатки оборудования разлетелись и догорали на площади 600 кв. м. На месте происшествия нашли тело погибшего работника 1997 года рождения. Еще один работник 1983 года получил ожоги лица и был госпитализирован.

Возникший после взрыва пожар локализовали в 05:39, отмечают в ГСЧС. Локальные места горения ликвидировали в 10:20. Причина взрыва устанавливается, пишут спасатели.

В то же время в облуправлении полиции сообщили, что уже открыли уголовное дело по статье о нарушении правил противопожарной безопасности. По данным правоохранителей, в маслобойном цеху использовали гексан. По предварительной версии полиции, взорвался промышленный маслопресс. Во время взрыва в цеху находились пятеро работников.

Марк Сировой
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