Утром в Боярке под Киевом прогремел взрыв, есть погибший – открыто дело об убийстве

Сегодня около 4 часов утра в городе Боярка в Киевской области раздался взрыв – в результате него был поврежден трансформатор, линии электропередач, четыре автомобиля, выбиты окна и заборы ближайших домов, образовалась воронка. Как позже уточнили в полиции Киевской области, от взрыва также пострадал человек.

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По информации dtp.kiev.ua, пострадавший погиб на месте взрыва, тело изуродовано – допускается, что он мог нести самодельное взрывное устройство.

В полиции отметили, что сейчас открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

В январе 2021 года в Виннице на территории детсада произошел взрыв.

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Дарья Мостовая

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