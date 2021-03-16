Утром в Боярке под Киевом прогремел взрыв, есть погибший – открыто дело об убийстве
16.03.2021, 13:48
Возле места взрыва (фото - kv.npu.gov.ua)
Сегодня около 4 часов утра в городе Боярка в Киевской области раздался взрыв – в результате него был поврежден трансформатор, линии электропередач, четыре автомобиля, выбиты окна и заборы ближайших домов, образовалась воронка. Как позже уточнили в полиции Киевской области, от взрыва также пострадал человек.
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По информации dtp.kiev.ua, пострадавший погиб на месте взрыва, тело изуродовано – допускается, что он мог нести самодельное взрывное устройство.
В полиции отметили, что сейчас открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).
- В январе 2021 года в Виннице на территории детсада произошел взрыв.
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