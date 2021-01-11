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В Виннице произошел взрыв на территории детсада

11.01.2021, 15:06
В Виннице произошел взрыв на территории детсада - Фото
Взрыв на территории детсада №7 в Виннице (вото - Вінниця. Info)

В Виннице на территории детского сада №7 произошел взрыв, незначительно пострадали трое детей. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Винницкой областной полиции.

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"Дети, нашли неизвестный предмет и ударили его, когда играли на территории детсада. Он взорвался, был хлопок. Дети получили незначительные повреждения, повреждена одежда, в больницу никого не госпитализировали", – сказали в пресс-службе, уточнив, что пострадали трое детей.

Заведующая детсадом Елена Просекова в комментарии Вінниця.info сказала, что дети целы и повреждена лишь одежда. По ее словам, медики на месте осмотрели детей, после чего их домой забрали родители.

Одна из воспитательниц отметила, что взорвавшееся устройство было похоже "попрыгунчик", а воспитатель подумала, что дети достали мячик.

В полиции добавили, что на месте происшествия работают следователи, сделственно-оперативная группа и криминалисты. Они осматривают место происшествия и изучают вещевые доказательства, после чего дадут правовую квалификацию происшествия.

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Марк Сировой
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