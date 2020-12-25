Рано утром в Киеве прогремел взрыв у ресторана

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Сегодня около 04:00 утра на Оболони в Киеве прогремел взрыв возле ресторана. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Инцидент произошел на улице Автозаводской, название ресторана правоохранители пока не уточняют. По данным камер видеонаблюдения, за несколько минут до взрыва неизвестный мужчина оставил пакет возле ресторана. В результате взрыва никто не пострадал, однако повреждены окна и фасад здания.

Открыто уголовное дело по статье об умышленной порче имущества, пишут в полиции. Причастных к взрыву ищут, им грозит от трех до 10 лет тюрьмы.

ДОПОЛНЕНО В 13:43. Столичная редакция Vgorode пишет, что взрыв якобы произошел у ресторана Золотой Шафран. В ресторане отказались комментировать эту информацию LIGA.net по телефону, в полиции на звонки не ответили. LIGA.net направила письменный запрос правоохранителям.

28 ноября в Киеве на улице Драгоманова из Ак-47 расстреляли Mercedes.

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Марк Сировой

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