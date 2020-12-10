В Одессе мужчина угрожал "взорвать гранату" в McDonalds: его задержали – видео

В Одессе мужчина угрожал "взорвать гранату" в заведении общепита, пишет местная полиция. По данным Думской, это произошло в McDonalds на Дерибасовской.

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Сообщается, что мужчина держал руку под курткой, угрожал "взорвать гранату" и требовал вызвать полицию. Правоохранители ввели спецоперацию "Гром", приехали на вызов, провели короткие переговоры с мужчиной и задержали его.

На кадрах полиции видно, что нарушитель общественного порядка сидел за столиком, жаловался на жизнь и говорил о желании умереть. Оперативник бросился на него, когда мужчина начал чесать голову. Гранату у задержанного не нашли.

По инциденту открыто уголовное дело (ч. 1 ст. 259, заведомо неправдивое сообщение о минировании). Мужчине грозит от двух до шести лет тюрьмы.

3 августа в Киеве мужчина угрожал взорвать отделение банка и требовал выхода в прямой эфир на ТВ. Его требование выполнили и задержали, когда он общался с журналистами.

29 ноября в Киеве произошел взрыв возле приемной лидера партии Национальный корпус Андрея Билецкого.

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