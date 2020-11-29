В Киеве возле офиса лидера Нацкорпуса взорвалась граната – видео

Ночью, 29 ноября, в Киеве в Оболонском районе произошел взрыв около приемной экс-нардепа и лидера партии Национальный корпус Андрея Билецкого. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе партии.

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По данным пресс-службы Нацкорпуса, взрыв произошел приблизительно в 02:00. Неизвестный кинул гранату в приемную Билецкого, находящуюся в жилом доме. Там связывают этот инцидент с их недавней акцией под посольством РФ.

В полиции Киева заявляют, что в следствие взрыва никто не пострадал, поврежден забор и двери дома. Сейчас правоохранители проводят расследование инцидента.

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Владислав Сердюк

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