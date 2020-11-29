UA

В Киеве возле офиса лидера Нацкорпуса взорвалась граната – видео

29.11.2020, 11:33
В Киеве возле офиса лидера Нацкорпуса взорвалась граната – видео - Фото
Андрей Билецкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ночью, 29 ноября, в Киеве в Оболонском районе произошел взрыв около приемной экс-нардепа и лидера партии Национальный корпус Андрея Билецкого. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе партии. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным пресс-службы Нацкорпуса, взрыв произошел приблизительно в 02:00. Неизвестный кинул гранату в приемную Билецкого, находящуюся в жилом доме. Там связывают этот инцидент с их недавней акцией под посольством РФ. 

В полиции Киева заявляют, что в следствие взрыва никто не пострадал, поврежден забор и двери дома. Сейчас правоохранители проводят расследование инцидента.

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
взрыв граната нацкорпус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина
 