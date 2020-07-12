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В Харькове случилась стычка между Нацкорпусом и Партией Шария: есть пострадавшие

12.07.2020, 22:26
В Харькове случилась стычка между Нацкорпусом и Партией Шария: есть пострадавшие - Фото
Стычка Нацкорпуса и партии Шария у дома Кацуб в Харькове (фото - Нацкорпус).

Конфликт между представителями Нацкорпуса и Партии Шария произошел у дома семьи экс-регионалов Кацуб в Харькове

В Харькове произошли столкновения между представителями Национального корпуса и сторонниками Партии Шария, в полиции заявляют о двух пострадавших. Об этом сообщает UA:Cуспільне.

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Конфликт произошел у частного дома в районе станции метро "23 августа". По данным издания, в нем проживает Наталья Гордиенко - мать братьев-экс-регионалов Кацуб, которая сейчас возглавляет харьковскую ячейку Партии Шария.

В Нацкорпусе назвали это место "логовом Партии Шария", а семью Кацуб – причастным к финансированию "сомнительных пророссийских инициатив". Гордиенко оба эти заявления отрицает и в ответ обвиняет оппонентов в избиениях.

На ролике, опубликованном в YouTube Нацкорпуса, видно, что к дому пришли около 30 человек во главе с руководителем харьковской ячейки Нацкорпуса Констатнином Немичевым. У ворот дома их ждали примерно 15 оппонентов.

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Затем один из людей, который был в колоне Нацкорпуса, облил оппонентов зеленкой из водного пистолета, другие же – разрисовали входные ворота и жгли дымовые шашки.

По данным полиции, с травмами госпитализированы двое мужчин. Характер травм не уточняется. Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Фото, видео - Нацкорпус

Марк Сировой
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