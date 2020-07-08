Шарий отреагировал на сюжет о вилле "за 1 млн евро": говорит, у него еще есть

По данным журналистов Слідство.Інфо, Анатолий Шарий с женой занимаются якобы только блогерством и политической деятельностью "на удаленке"

Видеологер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий, у которого журналисты проекта Слідство.Інфо обнаружили виллу в Испании якобы за 1 млн евро, ответил расследователям: говорит, что объект стоит около 3 млн евро, и у него есть деньги не только на нее, но и "вообще на все". Об этом он записал видео для своего YouTube-канала.

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Журналисты писали, что на момент выхода статьи блогер им не ответил, хотя сам он утверждает в комментарии для strana.ua, что оставил им нецензурный комментарий. Шарий заявил, что у него в собственности есть еще несколько подобных объектов. По его словам, "если в Европе ты что-то покупаешь, значит должен доказать полностью свои доходы".

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При этом он так и не назвал источник доходов на такие покупки, но заявил, что Офис президента "заказал мою политическую ликвидацию". В последние недели блогер активно работает против президента Владимира Зеленского, готовясь к местным выборам осенью.

СПРАВКА. Шарий - экс-журналист, . Шарий - экс-журналист, бежавший из Украины в 2012-м и получивший убежище в Литве. В мае 2011-го у него случился конфликт с посетителем McDonald’s в Киеве, где он применил "огнестрел": ему предъявили обвинения в "грубом нарушении общественного порядка". Его обвиняли и в инсценировке покушения на себя: в июне 2011-го якобы сам обстрелял свое авто из ружья и сообщил, что на него покушались. Позднее полиция сняла его с розыска . Сейчас живет в ЕС. Начал вести политический блог в YouTube. Летом 2019-го объявил о создании партии.

Ранее журналисты заявили, что в августе 2019-го Шарий приобрел виллу площадью 230 кв. м на берегу Балеарского моря около Барселоны. Исходя из данных о местных ценах на недвижимость, расследователи предположили, что вилла Шария стоит около 1 млн евро. "К финансированию Партии Шария много вопросов", - отметили они.

По данным ЧЕСНО, в I квартале 2020-го партия получила более 1 млн грн от трех общественных организаций, но финансирование партий через ОО позволяет скрыть истинное происхождение средств, добавили в движении. ГФС ранее начала расследовать возможное отмывание денег политсилой.

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Евгений Пилипенко

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