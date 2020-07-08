Шарий отреагировал на сюжет о вилле "за 1 млн евро": говорит, у него еще есть
По данным журналистов Слідство.Інфо, Анатолий Шарий с женой занимаются якобы только блогерством и политической деятельностью "на удаленке"
Видеологер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий, у которого журналисты проекта Слідство.Інфо обнаружили виллу в Испании якобы за 1 млн евро, ответил расследователям: говорит, что объект стоит около 3 млн евро, и у него есть деньги не только на нее, но и "вообще на все". Об этом он записал видео для своего YouTube-канала.
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Журналисты писали, что на момент выхода статьи блогер им не ответил, хотя сам он утверждает в комментарии для strana.ua, что оставил им нецензурный комментарий. Шарий заявил, что у него в собственности есть еще несколько подобных объектов. По его словам, "если в Европе ты что-то покупаешь, значит должен доказать полностью свои доходы".
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При этом он так и не назвал источник доходов на такие покупки, но заявил, что Офис президента "заказал мою политическую ликвидацию". В последние недели блогер активно работает против президента Владимира Зеленского, готовясь к местным выборам осенью.
Ранее журналисты заявили, что в августе 2019-го Шарий приобрел виллу площадью 230 кв. м на берегу Балеарского моря около Барселоны. Исходя из данных о местных ценах на недвижимость, расследователи предположили, что вилла Шария стоит около 1 млн евро. "К финансированию Партии Шария много вопросов", - отметили они.
По данным ЧЕСНО, в I квартале 2020-го партия получила более 1 млн грн от трех общественных организаций, но финансирование партий через ОО позволяет скрыть истинное происхождение средств, добавили в движении. ГФС ранее начала расследовать возможное отмывание денег политсилой.
- В 2018-м российская делегация в ОБСЕ потребовала наказать Украину за "убийство Шария".
- Опрос группы Рейтинг 24-28 июня показал, что Партия Шария набирает 3,7% на выборах в Раду.
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