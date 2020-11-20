В Харькове мужчина взорвал гранату: в действие введена полицейская спецоперация

На месте происшествия в Харькове, где взорвалась граната, работает спецназ – в действие введена спецоперация "Гром"

20 ноября в Харькове на проспекте Гагарина взорвалась граната, в результате чего пострадал один мужчина. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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"В 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Заявительница рассказала, что в квартиру на проспекте Гагарина, пришел ее бывший муж и угрожает гранатой... Предварительно, в результате происшествия мужчине ампутировало руку. Больше никто из граждан не пострадал", – заявляют в полиции, уточняя, что на тот момент в квартире была сестра женщины и ребенок пяти лет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спецподразделение КОРД, взрывотехники. В действие введена специальная полицейская операция "Гром".

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Владислав Сердюк

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