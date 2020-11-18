В Киеве задержали водителя маршрутки. В полиции говорят – был под кайфом: видео

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Водитель привлек внимание полиции тем, что двигался с нарушением правил. При этом он был без маски и разговаривал по телефону

В Киеве, на проспекте Победы задержали водителя маршрутки №180, который, по словам полицейских, нарушал ПДР, разговаривал во время движения по телефону без маски и имел признаки наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Водитель привлек внимание полиции тем, что двигался с нарушением правил. При этом он был без маски и разговаривал по телефону. После остановки полицейские обнаружили у него "явные признаки наркотического опьянения". Мужчина сказал, что принимал лекарство от зубной боли, названия которого не помнит.

Во время поверхностного осмотра, сообщили в полиции, в автобусе патрульные обнаружили пакет с порошкообразным веществом и бутылку с веществом бурого цвета, "вероятно, наркотического происхождения".

По требованию патрульных мужчина согласился пройти осмотр у врача-нарколога.

Патрульные составили на водителя несколько протоколов и вызвали следственно-оперативную группу.

"Уважаемые граждане! Если вы заметили, что водитель, который предоставляет услуги по перевозке, имеет признаки опьянения или нарушает ПДД, звоните на линию 102", – говорится в сообщении.

В мэрии Киева говорят, чтобы избавиться от маршруток столице понадобится от 5 до 10 лет.

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Теги: полиция, киев, наркотики, маршрутка
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