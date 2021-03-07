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Теракт в Сомали. Боевики взорвали заминированный автомобиль, 20 человек погибли: видео

07.03.2021, 09:00
Теракт в Сомали. Боевики взорвали заминированный автомобиль, 20 человек погибли: видео - Фото
После взрыва авто (фото - Said Yusuf Warsame_EPA)

В столице Сомали Могадишо был взорван заминированный автомобиль, припаркованный возле центрального ресторана – в результате инцидента 20 человек погибли, еще 30 были травмированы. Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической организации Аш-Шабаб, передает CNN.

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Вдогонку ко взрыву сразу же после него на улице раздалась артиллерийская стрельба. Как заявил один из очевидцев: "после огромного взрыва, за которым последовала стрельба, город накрыли столбы белого дыма".

В результате происшествия рухнуло несколько зданий, расположенных по соседству. Местные власти оперативно начали эвакуацию людей из-под завалов, однако спасти удалось не всех.

В Аш-Шабаб заявили, что это была их акция – они разместили заявление об этом в сети.

СПРАВКА. Аш-Шабаб – группа сомалийских террористов-исламистов, являются частью молодежного движения Аль-Каиды. Активно вербуют в свои ряды подростков, призывая к джихаду и вступлению в "повстанческие силы".

В августе 2011 года власти Сомали заявили, что Могадишо был полностью освобожден от боевиков Аш-Шабаба, однак уже в октябре того же года террористы устроили новый взрыв, в результате которого 80 человек погибли.

Читайте также: Взрыв автомобиля в Сомали: погибли около 100 человек

Дарья Мостовая
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