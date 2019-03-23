Боевики Аш-Шабаб атаковали министерство в Сомали, 15 жертв: фото

Сегодня, 23 марта, в Сомали боевики террористической организации Аш-Шабаб штурмовали правительственное здание, в результате погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе помощник министра труда Сакара Ибрагима Абдала и полицейские. Об этом сообщает Reuters.

Отметчается, что сначала террорист-смертник подорвался в автомобиле, затем четверо других боевики открыли стрельбу. Все нападавшие были убиты.

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Также сообщается, что ранения получили около двух десятков человек.

5 января в Найроби вооруженные боевики Аш-Шабаб атаковали пятизвездочный гостиничный комплекс. Тогда погиб 21 человек, среди убитых: один полицейский, 15 кенийцев, британец, американец и три африканца. Аш-Шабаб заявила, что нападение в Найроби было ответом на перенос посольства США в Иерусалим.

Фото: EPA