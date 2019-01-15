В Найроби боевики Аш-Шабаб атаковали пятизвездочный отель: видео

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Люди покидают место перестрелки в сопровождении вооруженных солдат. Несколько человек были залиты кровью

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В столице Кении Найроби вооруженные боевики атаковали пятизвездочный гостиничный комплекс DusitD2. Есть раненые, сообщает ВВС.

Согласно сообщению, прозвучало, по крайней мере, два взрыва и выстрелы. Отель расположен в районе Вестлэнд.

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Ответственность за нападение взяла на себя сомалийская военизированная группировка Аш-Шабаб.

По словам очевидцев, в комплекс вошли четыре вооруженных человека.

Люди покидают место перестрелки в сопровождении вооруженных солдат. Несколько человек были залиты кровью.

Один из полицейских сказал корреспонденту ВВС на месте происшествия: "Все не так хорошо. Люди умирают".

Подробной информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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Теги: терроризм, Аш-Шабаб, кения, атака, найроби
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