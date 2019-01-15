В Найроби боевики Аш-Шабаб атаковали пятизвездочный отель: видео

В столице Кении Найроби вооруженные боевики атаковали пятизвездочный гостиничный комплекс DusitD2. Есть раненые, сообщает ВВС.
Согласно сообщению, прозвучало, по крайней мере, два взрыва и выстрелы. Отель расположен в районе Вестлэнд.
Ответственность за нападение взяла на себя сомалийская военизированная группировка Аш-Шабаб.
По словам очевидцев, в комплекс вошли четыре вооруженных человека.
Люди покидают место перестрелки в сопровождении вооруженных солдат. Несколько человек были залиты кровью.
Один из полицейских сказал корреспонденту ВВС на месте происшествия: "Все не так хорошо. Люди умирают".
Подробной информации о жертвах и пострадавших пока нет.