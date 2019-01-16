Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.01.2019, 22:43

Бойня в кенийском отеле: погиб выживший во время 9/11 в США

Бойня в кенийском отеле: погиб выживший во время 9/11 в США - Фото
Фото: EPA

Количество жертв теракта в Найроби увеличилось до 21 человека

Реклама
Реклама

Среди погибших в в результате нападения боевиков на гостинично-офисный комплекс в столице Кении Найроби - гражданин США Джейсон Спиндлер, который в 2001 году выжил во время терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters.

Вечером 16 января шеф полиции Кении Джозеф Бойнет заявил, что число погибших в Найроби возросло до 21 человека. Среди убитых: один полицейский, 15 кенийцев, британец, американец и три африканца, гражданство которых пока не установлено.

Реклама

По имеющимся данным, американец Спиндлер с двумя друзьями из Кении, которые тоже погибли при нападении на отель, работали над программой помощи Сомали.

Погибший британец Люк Поттер работал в благотворительной организации Gatsby Africa.

Отмечается, что полицейские ликвидировали пятерых боевиков, двух человек задержали по подозрению в оказанию помощи нападавшим.

Террористическая организация Аш-Шабаб утверждает, что нападение в Найроби было ответом на перенос посольства США в Иерусалим.

15 января в Найроби вооруженные боевики атаковали пятизвездочный гостиничный комплекс.

Отправить:
Распечатать:
Теги: теракт, терроризм, Аш-Шабаб, кения, найроби
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 