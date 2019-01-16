Бойня в кенийском отеле: погиб выживший во время 9/11 в США

Фото: EPA

Среди погибших в в результате нападения боевиков на гостинично-офисный комплекс в столице Кении Найроби - гражданин США Джейсон Спиндлер, который в 2001 году выжил во время терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters.

Вечером 16 января шеф полиции Кении Джозеф Бойнет заявил, что число погибших в Найроби возросло до 21 человека. Среди убитых: один полицейский, 15 кенийцев, британец, американец и три африканца, гражданство которых пока не установлено.

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По имеющимся данным, американец Спиндлер с двумя друзьями из Кении, которые тоже погибли при нападении на отель, работали над программой помощи Сомали.

Погибший британец Люк Поттер работал в благотворительной организации Gatsby Africa.

Отмечается, что полицейские ликвидировали пятерых боевиков, двух человек задержали по подозрению в оказанию помощи нападавшим.

Террористическая организация Аш-Шабаб утверждает, что нападение в Найроби было ответом на перенос посольства США в Иерусалим.

15 января в Найроби вооруженные боевики атаковали пятизвездочный гостиничный комплекс.