Полиция установила причину смертельного взрыва в Боярке под Киевом

По данным следствия, 34-летний мужчина хотел отомстить подруге, которая якобы отказалась возвращать ему денежный долг, но изготовленное им взрывное устройство взорвалось у него в руках. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Правоохранители установили, что мужчина приехал в Боярку, где жила подруга, на такси и через несколько минут после того, как он вышел из автомобиля, раздался взрыв. До места жительства женщины он не дошел несколько метров – устройство взорвалось в его руках.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК. Следствие еще продолжается, правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и проводить экспертизы.

16 марта, около 4 часов утра, в Боярке раздался взрыв – в результате него был поврежден трансформатор, линии электропередач, четыре автомобиля, выбиты окна и заборы ближайших домов, образовалась воронка. Как позже уточнили в полиции, в результате взрыва погиб человек.

Вадим Ребрина

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