В Киеве начнут развивать левый берег и обновят Лукьяновку: список изменений

Развитие левобережных районов должно снизить нагрузку на исторический центр столицы и сделать жизнь киевлян более комфортной

Разработчики проекта Генерального плана столицы презентовали создание новых многофункциональных зон деловой и культурной активности, а также специализированных центров общегородского значения. Изменения в значительной части коснутся левобережной части Киева, сообщает пресс-служба Киевского городской госадминистрации.

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В проекте Генплана предусматривается:

- развитие Левобережного общегородского многофункционального центра вдоль Броварского проспекта, возле станций метро Левобережная, Дарница и Лесная;

- создание общегородских многофункциональных деловых комплексов с качественной инфраструктурой офисов в левобережных районах - возле проспекта Бажана, озер Вырлица, Нижней Телички (Голосеевский район), а также в правобережных - возле Лыбедской и Одесской площадей, Экспоцентра;

- реструктуризация коммунально-промышленных зон в районе Лукьяновки, улицы Дегтяревской, Подола с освоением части территорий для многофункционального пользования;

- формирование системы многофункциональных общественно-деловых центров, которые будут обслуживать жителей близлежащих районов пригородной зоны, а также торгово-развлекательных, финансово-отельно-офисных и спортивных заведений на Кольцевой дороге.

По словам начальника коммунальной организации Киевгенплан Сергея Броневицкого, создание новых городских центров и смещение акцента развития центра столицы с правого на левый берег Днепра должно стать толчком для децентрализации города.

"Благодаря этому будут созданы новые зоны стремительного экономического роста за пределами исторического центра, усилится конкурентоспособность и самодостаточность районов города, повысится уровень жизненного комфорта и уменьшится нагрузка на исторический центр", - отметил он.

14 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пгт Коцюбинское должно стать частью столицы, а жители поселка - иметь такие же права, что и киевляне.

Дарья Мостовая

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