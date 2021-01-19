В Киеве нашли мертвым дворника: местные жители говорят, что его выставили на мороз

Столичная прокуратура поручила полиции проверить информацию об обстоятельствах смерти работавшего дворником на Борщаговке 37-летнего гражданина Индии, тело которого нашли в заброшенном микроавтобусе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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О смерти мужчины рассказала изданию ТСН его знакомая по имени Ирина. По ее словам, обледеневшее тело Автара С. обнаружили 15 января в брошенном микроавтобусе. При температуре воздуха -11 градусов он был в легкой рубашке, джинсах и одном кроссовке.

Женщина говорит, что индиец был бездомным (документы украли), нелегально работал дворником, за что местный ЖЭК выделил ему некое помещение в подвале. Это помещение обустроили для мужчины неравнодушные местные жители. Там он и жил. Однако за несколько дней до смерти Автара С., по словам Ирины, госпитализировали с подозрением на аневризму. Когда спустя три дня он вернулся, то обнаружил, что дверь в подвал заперта.

Местные жители в соцсетях пишут, что подвал якобы закрыли работники ЖЭКа после того, как поняли, что дворник после больницы будет нетрудоспособным и отдавать ему ночлежку нет смысла. Эту информацию проверяют правоохранители.

В прокуратуре Киева говорят, что, по предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате острого инфаркта миокарда.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК с дополнительной квалификацией "Несчастный случай".

В комментарии ТСН в пресс-службе полиции сообщили, что менять квалификаию на "Оставление в опасности" у них "сейчас нет оснований".

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Вадим Ребрина

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