Последние дни морозов: сегодня в Украине до -15, завтра начнет теплеть – карта погоды

Сегодня, 19 января, в Украине сохранятся морозы – в большинстве областей ночью от -15 до -23 градусов, днем – от -10 до -15.

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Теплее всего будет в Закарпатской области и в Крыму: от -5 до -7 градусов, в Одесской области – от -7 до -9.

В западных областях от -10 до -12 градусов, в центральных и восточных – от -11 до -15, на юге страны – от -10 до -13.

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях пройдет снег, в остальных областях существенных осадков не прогнозируют.

Завтра, 20 января, ожидается потепление: на западе Украины днем воздух прогреется до 0 – 2 градусов тепла, в центре – от -7 до -9, на юге от -1 до -7. Морозы до -15 градусов сохранятся на востоке страны.

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Денис Юдин

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