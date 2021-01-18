В Украину идет потепление. Какой будет погода в ближайшие дни

Завтра в Украине продолжит оставаться холодная погода: температура ночью составит от - 17°С до – 22°С, днем от - 11°С до -16°С. Однако с 20 января в страну придет потепление. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

По информации синоптиков, температура воздуха в некоторых северо-западных частях страны 19 января будет достигать – 25°С. Существенных осадков завтра не ожидается.

С 20 января температура начнет расти: в западной части Украины она поднимется до 0-2°С днем и 7-9°С мороза ночью. В центре в среднем – 7-8°С мороза днем и 16-18°С мороза ночью. На востоке страны продолжит продолжит оставаться холодная погода. В Крыму и на юге страны также потеплеет, от -1°С до -7°С днем. Осадки ожидаются только на западе Украины.

Метеорологи ожидают, что 21 января температура на западе, юге и в центре страны будет со знаком плюс. Осадков в этот день не ожидается.

Читайте также: В Одессе "закипело" море – видео, фото

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.