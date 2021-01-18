Сегодня ночью температура в Одессе упала до –15°C, в то время как температура моря была выше нуля: из-за этой разницы Черное море начало "кипеть". Об этом пишет Pushkinskaya.

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По прогнозам синоптиков, такая холодная погода в Одессе должна продержаться еще три дня, но море у берега вряд ли успеет замерзнуть за такой период.

Отмечается, что даже такие погодные условия не стали помехой для местных любителей зимнего купания. "При нас молодой человек зашел в море, нырнул, вышел, сказал, что водичка градусов пять", – отмечает источник.

В октябре прошлого года в Одессе из-за большого количество одноклеточных фотосинтезирующих водорослей наблюдался красный прилив.

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Станислав Стороженко

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