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Завтра крещенские купания. Церковь объяснила насчет "смывания грехов", упомянула и вирус

18.01.2021, 09:51
Завтра крещенские купания. Церковь объяснила насчет
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Церковь не запрещает верующим нырять в ледяную воду на Крещение, но это будет просто купание, ведь "абсолютно ошибочными являются суждения, что это смывает все грехи или что это давняя украинская традиция". Об этом пишут в Facebook Православной церкви Украины.

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ПЦУ отмечает, что в последние годы "активизируется мода на массовые ныряния в прорубь", причем мотивация у каждого разная: кто-то "смывает грехи", кто испытывает возможности своего организма, а кто-то аргументирует это "соблюдением древней украинской традиции".

Первое и последнее утверждения абсолютно ошибочны, отмечают в ПЦУ.

Во-первых, "каким образом можно "смыть грехи", задает риторический вопрос духовенство, и добавляет: церковного предписания для этого действа нет. Во-вторых, такой традиции, связанной с церковным праздником, никогда не было.

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"Описание такого действа отсутствует в древних источниках, исследованиях традиций казацкой Украины и воспоминаниях людей старшего возраста. Некоторые историки связывают такой обычай с россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма", – пояснили церковники.

Как пишет ПЦУ, массовые ныряния в прорубь на Крещение "фактически появились во второй половине 1990-х – начале 2000-х".

Церковь не запрещает верующим нырять в зимнюю воду –"это право и выбор каждого", но призывает учитывать состояние здоровья и возможные последствия, в том числе в условиях пандемии коронавируса.

Евгений Пилипенко
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