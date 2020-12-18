"Нужно следовать традициям". Епифаний объяснил, почему ПЦУ против сказочной шляпы на елке

Православная церковь Украины "вынуждена была" настоять, чтобы с новогодней елки на Софийской площади в Киеве убрали сказочную шляпу и установили на ее место "традиционную" звезду, потому как "в обществе назрели споры". Так объяснил критику организаторов со стороны ПЦУ ее предстоятель Епифаний, пишет Радио Свобода.

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По его словам, "традиционно каждый год на верхушке размещали звезду, которая вроде бы символизирует Вифлеемскую звезду".

"А в этом году общество увидело другой, не традиционный символ. И мы как церковь отреагировали уже тогда, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры довольно веские. Поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно следовать традициям", – заявил церковный служитель.

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Епифаний считает, что "если кто-то желает изменить эти традиции, то накануне надо устраивать какое-то обсуждение всенародное или хотя бы на уровне города Киева". Митрополит Киевский и всея Украины доволен, что организаторы "сразу поняли свою ошибку" и поменяли украшение.

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Ранее у организаторов праздничного городка объясняли, что шляпа "символизирует сказку и является как бы оберегом для лесных зверей, которыми украшено дерево". Замглавы PR-связей ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что оформление "специально задумывалось так, чтобы как можно меньше было ассоциаций с Рождеством", а спикер церкви Иван Сидор назвал украшение "колдовской шляпой". Организаторы пошли на попятную и установили на елку звезду за 75 000 грн.

В Древнем Риме на Сатурналии в декабре храмы украшали вечнозелеными растениями: некоторые историки считают, что "елка" пошла из этих традиций. Каких-либо указаний на дерево как символ празднования Рождества в христианстве нет.

Украина официально является светским государством, что исключает возможность установления на законодательном уровне каких-либо преимуществ или ограничений для тех или иных религиозных организаций (обьединений).

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Евгений Пилипенко

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