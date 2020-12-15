Сколько украинцы будут отдыхать в январе: календарь выходных и праздников
В январе 2021 украинцы будут много отдыхать, и это не связано с предстоящим антикоронавирусным локдауном: будет 12 выходных дней. Правительство так составило рабочий календарь, что новогодние и рождественские праздники будут по три и четыре выходных дня подряд соответственно.
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Новый год (1 января) попадает на пятницу, после чего идут обычные выходные (2-3 января).
Канун Рождества по юлианскому календарю приходится на среду (6 января) – этот день выходным не будет, в отличие от Рождества в четверг (7 января). Власти рекомендовали перенести рабочий день с пятницы (8 января) на следующую субботу (16 января). Далее сразу идет пара обычных выходных.
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Календарь выходных дней в январе 2021 года:
1 января – Новый год;
2 января – суббота;
3 января – воскресенье;
7 января – Рождество (у христиан восточного обряда);
8 января – пятница (работа переносится на субботу 16 января);
9 января – суббота;
10 января – воскресенье;
17 января – воскресенье;
23 января – суббота;
24 января – воскресенье;
30 января – суббота;
31 января – воскресенье.
- 9 декабря, Кабмин ввел локдаун с 8 по 24 января. Детальнее о проекте постановления можно прочитать тут.
- Опрос группы Рейтинг в декабре 2019-го показал, что больше всего из новогодних праздников украинцам по душе Новый год (43%) и Рождество (40%).
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