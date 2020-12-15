Сколько украинцы будут отдыхать в январе: календарь выходных и праздников

В январе 2021 украинцы будут много отдыхать, и это не связано с предстоящим антикоронавирусным локдауном: будет 12 выходных дней. Правительство так составило рабочий календарь, что новогодние и рождественские праздники будут по три и четыре выходных дня подряд соответственно.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Новый год (1 января) попадает на пятницу, после чего идут обычные выходные (2-3 января).

Канун Рождества по юлианскому календарю приходится на среду (6 января) – этот день выходным не будет, в отличие от Рождества в четверг (7 января). Власти рекомендовали перенести рабочий день с пятницы (8 января) на следующую субботу (16 января). Далее сразу идет пара обычных выходных.

Читайте также: Кабмин пересмотрел порядок начисления отпускных

Календарь выходных дней в январе 2021 года:

1 января – Новый год;

2 января – суббота;

3 января – воскресенье;

7 января – Рождество (у христиан восточного обряда);

8 января – пятница (работа переносится на субботу 16 января);

9 января – суббота;

10 января – воскресенье;

17 января – воскресенье;

23 января – суббота;

24 января – воскресенье;

30 января – суббота;

31 января – воскресенье.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.