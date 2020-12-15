UA

Сколько украинцы будут отдыхать в январе: календарь выходных и праздников

15.12.2020, 08:41
Сколько украинцы будут отдыхать в январе: календарь выходных и праздников - Фото
Фото: LIGA.net

В январе 2021 украинцы будут много отдыхать, и это не связано с предстоящим антикоронавирусным локдауном: будет 12 выходных дней. Правительство так составило рабочий календарь, что новогодние и рождественские праздники будут по три и четыре выходных дня подряд соответственно.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Новый год (1 января) попадает на пятницу, после чего идут обычные выходные (2-3 января).

Канун Рождества по юлианскому календарю приходится на среду (6 января) – этот день выходным не будет, в отличие от Рождества в четверг (7 января). Власти рекомендовали перенести рабочий день с пятницы (8 января) на следующую субботу (16 января). Далее сразу идет пара обычных выходных.

Читайте также: Кабмин пересмотрел порядок начисления отпускных

Календарь выходных дней в январе 2021 года:

1 января – Новый год;
2 января – суббота;
3 января – воскресенье;
7 января – Рождество (у христиан восточного обряда);
8 января – пятница (работа переносится на субботу 16 января);
9 января – суббота;
10 января – воскресенье;
17 января – воскресенье;
23 января – суббота;
24 января – воскресенье;
30 января – суббота;
31 января – воскресенье.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
выходные отдых отпуск праздник новый год рождество выходной январь

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 