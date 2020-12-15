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Чтоб не сглазили. Елку в Черкассах украсили амулетами "око сатаны" – фото

15.12.2020, 14:25
Чтоб не сглазили. Елку в Черкассах украсили амулетами
Черкасская елка с амулетами (фото - chmr.gov.ua)

В Черкассах на Соборной площади заканчивают установку главной елки города: она засияет новогодними огнями в день Святого Николая, 19 декабря, пишет пресс-служба местного горсовета. Но запомнится жителям города праздничное дерево другим – дело в том, что в качестве украшений на елку повесили амулеты от сглаза "око сатаны".

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Такие цветные круги со зрачками в народе называют "куриный глаз" или "око дьявола". По народным суевериям, амулет защищает от "дурного глаза", порчи, но работает только тогда, когда он на виду.

Чаще всего "куриные глаза" можно встретить в странах Востока – в Турции, Азербайджане, Египте. Их дарят близким и используют при украшении дома.

  • Перед этим главную елку страны в Киеве украсили колдовской шляпой вместо звезды – то возмутило общественность и православную церковь. Организаторы пообещали все исправить, вернув привычную звезду.

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Дарья Мостовая
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