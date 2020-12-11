UA

В ПЦУ критикуют украшение главной елки. Организаторы обещают исправиться, через неделю

11.12.2020, 21:50
В ПЦУ критикуют украшение главной елки. Организаторы обещают исправиться, через неделю - Фото
Фото: facebook.com/FolkUkraine

В Православной церкви Украины раскритиковали решение украсить верхушку елки на Софийской площади в Киеве сказочной шляпой. Организаторы пообещали 18 декабря заменить шляпу звездой.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Заместитель главы управления внешних церковных связей Православной церкви Украины Евстратий Зоря написал в Facebook, что "оформление специально задумывалось так, чтобы как можно меньше было ассоциаций с Рождеством Христовым".

Он вспомнил об "антирелигиозных карнавалах" и "празднованиях Красной пасхи". "И это пережили. Потому что Рождество Христово, в отличие от сказок и их персонажей, как и от баек о коммунизме и "светлом будущем" – настоящее. А настоящее всегда побеждает", – считает Зоря.

Спикер ПЦУ Иван Сидор написал в Facebook, что на верхушке елки должна быть "звезда, которая и символизирует Рождество, свет, надежду, а не колдовская шляпа".

В проекте Folk Ukraine, который организовывает этом году праздничный городок, в комментарии Радио Свобода пояснили, что шляпа на елке "символизирует сказку и является как бы оберегом для лесных зверей, которыми украшено дерево".

Руководитель проекта Игорь Добруцкий сказал, что 12 декабря начнется монтаж второй шляпы на елке. Она будет светодиодной, размером 62 метра в диаметре и "накроет весь рождественский городок своими чарами".

Вместе с тем на странице Folk Ukraine в Facebook появилось следующее сообщение: "Друзья, не волнуйтесь, в канун Святого Николая звезда заменит волшебную шляпу на главной елке".

В эти новогодние праздники для украинцев подготовили необычное предложение – все желающие смогут поздравить своих близких " в прямом эфире". 

Читайте также: Новый год | Частное ТВ, аватары и реалити-шоу: вся правда о новогодних корпоративах-2020 (они будут!)

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
религия евстратий зоря новый год рождество пцу

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Четыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать

Партнерский проектЧетыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать
 