В ПЦУ критикуют украшение главной елки. Организаторы обещают исправиться, через неделю

В Православной церкви Украины раскритиковали решение украсить верхушку елки на Софийской площади в Киеве сказочной шляпой. Организаторы пообещали 18 декабря заменить шляпу звездой.

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Заместитель главы управления внешних церковных связей Православной церкви Украины Евстратий Зоря написал в Facebook, что "оформление специально задумывалось так, чтобы как можно меньше было ассоциаций с Рождеством Христовым".

Он вспомнил об "антирелигиозных карнавалах" и "празднованиях Красной пасхи". "И это пережили. Потому что Рождество Христово, в отличие от сказок и их персонажей, как и от баек о коммунизме и "светлом будущем" – настоящее. А настоящее всегда побеждает", – считает Зоря.

Спикер ПЦУ Иван Сидор написал в Facebook, что на верхушке елки должна быть "звезда, которая и символизирует Рождество, свет, надежду, а не колдовская шляпа".

В проекте Folk Ukraine, который организовывает этом году праздничный городок, в комментарии Радио Свобода пояснили, что шляпа на елке "символизирует сказку и является как бы оберегом для лесных зверей, которыми украшено дерево".

Руководитель проекта Игорь Добруцкий сказал, что 12 декабря начнется монтаж второй шляпы на елке. Она будет светодиодной, размером 62 метра в диаметре и "накроет весь рождественский городок своими чарами".

Вместе с тем на странице Folk Ukraine в Facebook появилось следующее сообщение: "Друзья, не волнуйтесь, в канун Святого Николая звезда заменит волшебную шляпу на главной елке".

В эти новогодние праздники для украинцев подготовили необычное предложение – все желающие смогут поздравить своих близких " в прямом эфире".

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Вадим Ребрина

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