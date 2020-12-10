Украинцы смогут заказать новогодние поздравления – их покажут на Софийском соборе

В эти новогодние праздники для украинцев подготовили необычное предложение – все желающие смогут поздравить своих близких " в прямом эфире". Для этого нужно заказать поздравление на сайте, после чего оно появится в лазерной проекции на колокольне Софийского собора. Наблюдать за демонстрацией поздравления можно будет онлайн.

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Интерактивная лазерная проекция будет работать с 19 декабря по 7 января. После заказа поздравления на сайте в ответном письме придет уведомление о том, когда его будут транслировать. Кроме того, каждый поздравитель получит памятное фото на свой электронный адрес.

По словам организаторов, проект был создан для того, чтобы "несмотря на любые сложные обстоятельства можно было передать теплые слова всем, кого вы любите".

2 декабря стало известно, что Львов все же откажется от массовых мероприятий на Новый Год и Рождество.

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Дарья Мостовая

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