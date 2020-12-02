Львов все же откажется от массовых мероприятий на Новый год и Рождество

В этом году Львов откажется от проведения масштабных мероприятий на Рождество и Новый год из-за эпидемии коронавируса. Об этом во время брифинга рассказал заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, сообщает Zaxid.net.

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Проведение традиционной новогодне-рождественской ярмарки также под вопросом. Решение в горсовете еще не приняли.

"Мы планируем, что город откажется от масштабных событий – так, как это было традиционно, когда не было коронавируса. Но акцент сделаем на небольшие праздничные локации, которые позволят передать дух Рождества и украинские традиции", – сказал Москаленко.

Вместе с тем перед Оперным театром установят елку, на площади Рынок уже начали обустраивать каток. На Рождество традиционно установят дидух. Поэтому праздничная атмосфера сохранится, считает львовское издание.

1 декабря мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у них в городе особая атмосфера на Рождество, поэтому локдаун в этот период действовать не будет.

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Вадим Ребрина

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