Садовый о локдауне во Львове: Рождество отменить нельзя, у нас тут всегда особая атмосфера
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у них в городе особая атмосфера на Рождество, поэтому локдаун в этот период действовать не будет. Об этом он сообщил в эфире радио "Люкс", говорится на сайте Львовского горсовета.
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По мнению Садового, локдаун должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого отдельного региона.
"Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, поскольку у нас в это время всегда особенная атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это надо учесть, потому что никакие запреты действовать не будут", – подчеркнул мэр.
Он отметил, что соблюдение масочного режима и карантинных ограничений может оказаться более эффективным, чем "резко все остановить".
Нужно смотреть по тому, насколько готова медицинская система: если готова – "это один вариант", а если нет – то тогда нужно закрывать, заявил Садовый.
- 13 ноября во Львове отменили выходные, чтобы не вводить карантин выходного дня.
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